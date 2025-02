Stanco delle promesse l’ex consigliere Abate tappa una buca sulla Litoranea | Troppo pericolosa

Leggi su Ilfaroonline.it

Ardea, 7 febbraio 2025 – Questa mattina,viacomunale Antoninoha deciso di prendere in mano la situazione e riparare personalmente unadavanti al suo emporio.di attendere l’intervento dell’amministrazione comunale,si è munito di badile e bitume per chiudere la cavità stradale, sotto lo sguardo vigile della madre ottantenne.Il problema dellasi trascinava da tempo e rappresentava un rischio concreto per la sicurezza stradale. Ogni giorno numerosi veicoli finivano dentro il dissesto, provocando forti rumori che disturbavano il sonno degli abitanti della zona, soprattutto nelle ore notturne. Alcuni residenti hanno raccontato di svegliarsi di soprassalto credendo che fosse avvenuto un incidente, a causa del frastuono generato dal passaggioauto.