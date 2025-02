Ilgiorno.it - Stalkerizzava la ex moglie. Condannato a otto mesi

Leggi su Ilgiorno.it

Prima di finire in arresto, la primavera scorsa, con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, l’uomo – un valchiavennasco di 52 anni, iericon rito abbreviato a 8di reclusione - aveva fatto vivere l’inferno allache intendeva porre fine alla loro relazione. Un crescendo di molestie nei confronti della donna che aveva cominciato a temere per la propria incolumità e per quella dei figli, tutti minorenni, presenti in auto quando il loro padre la strattonò e tentò di farla uscire tirandola per i capelli. Il coniuge la tempestava di chiamate a tutte le ore, oltre a palesarsi fuori dal luogo di lavoro o a pedinarla quando usciva per portare a spasso il cane. Tra le cattiverie, arrivò a diffondere bigliettini manoscritti con nome, numero telefonico di lei e l’invito "chiamami" e fece intervenire le forze dell’ordine nella casa di famiglia, accusando falsamente ladi essere uscita lasciando da soli i figli piccoli, davanti ai quali l’uomo usò in più occasioni epiteti offensivi nei confronti della madre.