Lanazione.it - "Stagionali? Poca attrattività e stipendi bassi"

GROSSETOPierpaolo Micci (foto), segretario generale di Filcams Cgil, valuta il quadro di riferimento del comparto turistico in provincia di Grosseto, dove le imprese continuano ad avere problemi a reperire personale con competenze specifiche per la stagione. "Le aziende del comparto turistico della provincia – spiega Micci - continuano ad avere un elevato livello di difficoltà a trovare addetti qualificati da assumere. Ma soprattutto - aggiunge il sindacalista di Filcams - mi pare che il vero tema sia quello della bassadel comparto turistico per chi cerca lavoro.tà sempre più breve, ammortizzatori sociali ridotti alla metà del periodo di contrattualizzazione,livelli retributivi e orari spezzati oltre che disagevoli, dal dopo cena al weekend, vengono evidentemente percepiti come ostacoli a lavorare in ambito turistico.