Sta nascendo un nuovo Milan. Felix e Gimenez, quanta qualità

Il seme della rivoluzione è stato piantato. I primi frutti lì da vedere, a cavallo immediato del pre e del post riparazione. Il pre ha detto rimonta subita nel derby, dopo aver messo in bella mostra quantità (carattere, organizzazione) in maggior dosi rispetto alla(cambi che non hanno cambiato, anzi.). Quattro giorni dopo, a rivoluzione compiuta, altra musica: ancora quantità (anche se con pause di troppo), ma soprattutto quellache la San Siro rossonera aspettava da tempo. Tradotto: semifinale di Coppa Italia centrata ridimensionando la Roma. E anche se stessi: in meglio. Aria da fiocco rossonero appeso alla porta diello: staun, vecchio. Basti pensare alle sostituzioni dell’ultima notte di Coppa Italia, quella che ha messo sul piatto un altro potenziale derby:e Joao(oltre a Leao).