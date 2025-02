Sololaroma.it - St. Etienne-Rennes, il pronostico di Ligue 1: OVER assicurato, ma si può fare di più

Leggi su Sololaroma.it

Scontro diretto per la salvezza: St.a confrontoLa 21ª giornata di1 propone un delicato scontro salvezza tra il St.e ildi Habib Beye. I padroni di casa arrivano da una pesante sconfitta contro il Lille, subendo un passivo importante nel finale. Tuttavia, la squadra di Horneland può trarre fiducia dalla prestazione del primo tempo, che ha mostrato segnali incoraggianti.Per il, invece, la cura Beye ha già portato i primi frutti: la vittoria interna contro lo Strasburgo ha permesso ai rouge et noir di superare proprio il St.in classifica. Tuttavia, la squadra continua a soffrire lontano dal proprio pubblico, con appena un punto raccolto in nove trasferte e soli otto gol realizzati fuori casa.Probabili formazioni St.St.