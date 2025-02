Formiche.net - Spyware, un mese fa l’Italia ha presentato un piano all’Onu

Il presunto controllo dei telefoni di alcune persone, tra cui giornalisti (come il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato) e attivisti (come Luca Casarini) mediante unodella società Paragon, attraverso Whatsapp, è diventato un caso politico. Le opposizioni chiedono un’informativa urgente del governo, dopo che il quotidiano britannico The Guardian ha rivelato che il rapporto conè stato improvvisamente interrotto dalla società. Secondo il giornale, Paragon, società di fondazione israeliana e oggi di proprietà di un fondo americano, aveva “per eccesso di cautela” inizialmente sospeso il contratto conquando è emersa la prima accusa di potenziali usi impropri dellovenerdì scorso.Dei rischi dell’utilizzo deglicommerciali si è parlato per la prima volta al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ilscorso.