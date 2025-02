Lapresse.it - Spyware: Salvini, sembrano scontri tra servizi, fare chiarezza

Roma, 7 feb. (LaPresse) – “Non so se ci fosse questo software, non so da chi fosse usato, per quali motivi, sicuramente un momento diin quelli che paiono regolamenti di conti interni all’interno deidi intelligence che svolgono un ruolo fondamentale per la stabilità, la sicurezza e la democrazia del Paese è fondamentale”. Così il leader della Lega e vicepremier Matteoalla conferenza stampa di presentazione della proposta della Lega sulla rottamazione delle cartelle esattoriali. “Che ci siano paginate quotidiane dove agenti segreti attaccano altri agenti segreti invece di difendere l’interesse nazionale, questo sì è preoccupante”, ha aggiunto il ministro.