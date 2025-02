Lapresse.it - Spyware, Ruotolo (Pd): “Storia inquietante, governo nega evidenza”

Leggi su Lapresse.it

“Èquesta. Luca Casarini di Mediterranea e Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, sono stati spiati illegalmente da questo. E adesso sappiamo che in questo elenco di italiani spiati c’è anche l’armatore Beppe Caccia, armatore proprio di Mediterranea. Noi pensiamo che ilitaliano abbiato l’, dicendo ‘noi non c’entriamo’: tra l’altro la società che ha realizzato il software ha chiuso il contratto con l’Italia per ragioni etiche. È una questione che riguarda l’Europa”. Così Sandro, europarlamentare PD, intervistato a margine dell’inaugurazione degli open days di Mediterranea a bordo della nave Mare Jonio – che si svolgeranno fino al 16 febbraio presso il molo Pisacane del porto di Napoli – in merito alla vicenda dei giornalisti e attivisti che sarebbero stati spiati tramite Whatsapp dalloisraeliano Paragon.