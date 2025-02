Lapresse.it - Spyware, Marmorale (Mediterranea): “Vicenda Paragon è caso di abuso di potere”

“Questasta cominciando a mostrare il suo vero volto, un realedi. Ci sono due dati molto importanti: il primo è che la stessa agenzia che ha rilasciato il software ha interrotto i rapporti con il governo per chiedere conto dell’utilizzo, probabilmente illecito, di questo software, il secondo è che esistono ancora negli organi istituzionali persone che si interessano alla tutela della democrazia, come Sandro Ruotolo, che ringrazio, che si è interessato di invitare a Bruxelles Luca Casarini, per spiegare che cosa è successo in questa situazione”. Così Laura, presidente dell’organizzazione non governativaSaving Humans, in merito aldei giornalisti e attivisti (tra cui appunto uno dei fondatori della ong, Luca Casarini) le cui chat Whatsapp sarebbero state spiate mediante il software israeliano