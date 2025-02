Lanotiziagiornale.it - Sprofondo rosso per l’industria: persi 100 milioni al giorno nel 2024

Qualche nube all’orizzonte si sta diradando ma parlare di ripresa a oggi appare più una speranza che una prospettiva concreta. Le aziende italiane si troveranno comunque a operare in un contesto ancora denso di incognite e di potenziali rischi al ribasso sulla crescita. Quella che appare invece come una certezza acquisita è la perdita per il nostro sistema industriale registrata nel. È quanto emerge da un report di Intesa Sanpaolo e Prometeia.Il fatturato manifatturiero ha mostrato un calo complessivo del 2,5% a prezzi costanti (primi 11 mesi) e del 3,6% a valori correnti, dove incide anche la dinamica cedente dei prezzi alla produzione (-1,1% nel medesimo periodo). Che si traduce in 42 miliardi in meno rispetto all’anno precedente, ovvero- come calcola Il Sole 24 Ore – in 115di euro di ricavi alin meno.