Oasport.it - Sport invernali oggi in tv: orari 7 febbraio, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

, venerdì 7, tengono banco glie su OAve ne daremo conto. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e.Fari puntati sui Mondiali di sci alpino, di scena sulle nevi di Saalbach. La terza prova cronometrata di discesa femminile sarà utile alle ragazze per trovare ancor di più il feeling sulla “Ulli Maier”. Federica Brignone, gasatissima dopo il suo argento nel superG, vorrà replicare anche in questa specialità, mentre Sofia Ga vorrà riscattarsi.A seguire sarà la volta del supergigante maschile, che assegnerà le medaglie. Mattia Casse e Dominik Paris, in particolare, sono le speranze azzurre contro i “maestri” svizzeri grandi protagonisti della stagione di Coppa del Mondo.