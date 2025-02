Sport in tv venerdì 7 febbraio | palinsesto e orario di tutti gli eventi

Leggi su Sportface.it

Nuova giornata ricca di appuntamenti sportivi, quella di oggi, che vedrà ancora protagonista lo sci con i mondiali in corso a Saalbach. Dopo il Super-G femminile che si è disputato ieri, infatti, quest'oggi sarà il turno del Super-G maschile, seconda finale di un weekend che regalerà altre due finali tra sabato e domenica. Non solo, perché vanno in scena quelle che sono ormai le fasi finali dei tornei di tennis di Rotterdam e Dallas al maschile e di Abu Dhabi e Cluj-Napoca al femminile. Poi il basket, con la conclusione del secondo turno settimanale di Eurolega, e il calcio, con la Serie A che riparte dall'anticipo tra Como e Juventus.