Spezia vs Palermo | le probabili formazioni

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Crocevia importante per entrambe in vista della corsa promozione e della lotta per la salvezza.vssi giocherà domenica 9 febbraio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Picco.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI liguri sono in un gran momenti, sono terzi in classifica con 45 punti e a cinque lunghezze di distanza dal secondo posto che vale la promozione diretta. La squadra di D’Angelo vanta 12 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte. Il rendimento casalingo è ancor più significativo con 8 vittorie e 3 pareggi.I rosanero avrebbero dovuto fare un campionato di vertice , e invece occupano l’ottava posizione con 30 punti. La squadra di Dionisi è reduce da due sconfitte consecutive, e in trasferta soffre tantissimo con sole 3 vittorie all’attivo e 6 sconfitte.