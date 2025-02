Cityrumors.it - Spese energetiche: come risparmiare senza requisiti

Leggi su Cityrumors.it

Le: eccocambiano nel 2025 e quali bonus potranno supportare le famiglie italiane. Nel 2025 il bonus sociale per luce e gas resta una misura fondamentale per aiutare le famiglie a far fronte all’aumento dei costi energetici. Ma la vera novità riguarda la possibilità disulla bolletta anchedover rispettareISEE.in bolletta: le novità Cityrumors.it foto AnsaL’agevolazione sarà attiva per tutto l’anno e si affianca ad altre opportunità per ridurre il costo dell’energia. Vediamo chi può beneficiarne e quali strategie adottare per abbassare lein casa.Bonus sociale luce e gas: chi ne ha dirittoIl bonus sociale è destinato alle famiglie con un ISEE inferiore a 9.530 euro, o 20.000 euro nel caso di nuclei con almeno quattro figli a carico.