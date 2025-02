Oasport.it - Speed skating, Emily Tormen quinta nei 1500 ai Mondiali junior di Collalbo

Si sono aperti, alla Ritten Arena di(Bolzano), i2025 di, riservati ad atleti nati tra il 1° luglio 2005 ed il 30 giugno 2009: nella prima giornata spazio a quattro gare, ovvero 500 emetri, sia per gli uomini che per le donne.Neimetri femminili si impone l’austriaca Jeannine Rosner in 2:01.60, che precede la nipponica Ayano Sekiguchi, seconda in 2:02.43, a 0.83, e la polacca Hanna Mazur, terza in 2:03.73, a 2.13.piazza per l’azzurrina(Pieve Cadore), che ottiene il primato personale in 2:04.08, a 2.48, mentre Noemi Libralesso (Noale Ice) si classifica 27ma in 2:09.65, a 8.05.Nei 500 metri femminili l’oro va alla nipponica Shizuko Okuaki in 39.00, davanti alla sudcoreana Huidan Jung, d’argento in 39.30, a 0.30, ed alla polacca Hanna Mazur, di bronzo in 39.