Spazio, in Toscana e in Italia eccellenze tecnologiche. Possiamo essere leader europei”

Campi Bisenzio (Firenze), 7 febbraio 2025 – “Nelloc'è l'opportunità per l'di crescere nella propriaship. Ho avuto modo di parlarne con il ministro Crosetto. Credo ci sia la volontà dell'ditrainante per il sistema Paese e per l'Europa». E, ancora: “Fino ad adesso le imprese private hanno portato una tecnologia, hanno creato una forte innovazione in una spinta in positivo, oggi abbiamo delle tecnologie che prima non esistevano. Deveuno sprone”. GERMOGLI PH: 7 FEBBRAIO 2025 CAMPI BISENZIO LEONARDO GLOBAL SOLUTION PROGETTAZIONE E PRODUZIONE SISTEMI ELETTRO OTTICI PER MONITRARE DALLOIL NOSTRO PIANETA VISITA DI LUCA PARMITANO AUSTRONAUTA Così l’astronautano dell’Agenzia spaziale europea (Esa), Luca Parmitano, che oggi venerdì 7 febbraio ha fatto visita alla Leonardo di Campi Bisenzio.