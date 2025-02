Sport.quotidiano.net - Spal, Molina e Nina: doppio arrivo da Pesaro: "Sfida da vincere, Ferrara non merita la C"

Hanno lasciato una Visquarta in classifica per approdare in unain piena zona playout. Per Juan Ignacioe Christian(nella foto da sinistra assieme, e poi l’attaccante in azione sabato scorso al Mazza) – due giocatori che hanno fatto tanta gavetta senza calcare palcoscenici prestigiosi – però arrivare arappresenta senza dubbio il punto più alto delle rispettive carriere. Un’occasione imperdibile per dimostrare di che pasta sono fatti in un club che ha fatto la storia del calcio italiano e che adesso è costretta a lottare per evitare la discesa negli inferi. "Sono un giocatore ambizioso – assicura l’attaccante argentino –, e quando ho ricevuto la proposta dellanon ci ho pensato nemmeno un attimo ad accettare. Mi piacciono le sfide, conoscevo la società, i tifosi e la storia del club, e adesso voglio dare tutto me stesso per crescere insieme.