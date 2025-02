Quotidiano.net - Spadaccino per passione

Tutti per uno, Giò Di Tonno per tutti. Compositore e interprete de ’I Tre Moschettieri - Opera pop’ l’irrinunciabile Quasimodo di ’Notre Dame de Paris’ si reiventa passando da Victor Hugo ad Alexandre Dumas per portare a teatro le imprese spadaccine di Athos, Porthos, Aramis e D’Artagnan con la complicità di altri due pilastri del musical cocciantiano, quali Vittorio Matteucci e Cristiano Galatone. "C’eravamo fermati a Parigi ‘nell’anno del Signore, 1482’ e da lì (un secolo e mezzo dopo) ripartiamo", scherza Di Tonno parlando di questa scommessa che lo vede in scena pure Teatro Nazionale di Milano dal 15 al 23 febbraio; al Teatro Clerici di Brescia il 19 marzo; al Verdi di Montecatini il 21 marzo; all’Europauditorium di Bologna il 4 e 5 aprile e al Palaterni di Terni il 13 aprile, con i testi di Alessandro Di Zio, la regia di Giuliano Peparini, le coreografie della sorella Veronica Peparini e Andreas Müller.