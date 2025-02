Iltempo.it - Sottocorona anticipa il meteo-ribaltone. Poi l'imprevisto: "Ha già colpito"

Il cambiamento è nell'aria e il weekend non promette nulla di buono. Paololo hato diffondendo le previsioni nel suo quotidiano intervento a Omnibus. La giornata di oggi, per fortuna, "non minaccia molto". Le nuvole "aumentano" e, su Nord-Ovest, parte del Centro, Isole e Sud "qualche pioggia c'è", ma il quadro sembra rientrare in quella che può essere definita una situazione di equilibrio. Si tratta, al momento, di precipitazioni "deboli o localmente moderate". Uno scenario, quello descritto dall'esperto, che è però destinato a essere stravolto. "Già il passo domani è completamente diverso", ha avvisato. In Liguria e lungo il Tirreno "i fenomeni" saranno "fortissimi" e, anche se "colpiranno soprattutto il mare", bisognerà fare attenzione. Il maltempo toccherà anche il versante ionico e, nella giornata di domenica, si estenderà anche al Sud.