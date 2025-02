Lanazione.it - "Sostegno all’accoglienza e all’integrazione"

PERUGIA - E’ stato presentato alla sala del Consiglio del Palazzo della Provincia di Perugia, il progetto Iris (Informazione per il rafforzamento e l’integrazione dei servizi per l’accoglienza). È finanziato con il Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione 2021-2027 (Fami) e sarà attuato dalla Prefettura di Perugia (in qualità di capofila) in partenariato con Anci Umbria e con il supporto della Regione dell’Umbria, della Prefettura di Terni e della Questura di Perugia. Con questo progetto - si legge in un comunicato dell’Anci - si intende migliorare la funzione di indirizzo e di orientamento dei processi di governance migratoria territoriale in uno spirito di programmazione partecipata e condivisa. È destinato a 150 operatori pubblici e privati (100 pubblici e 50 privati) che operano a vari livelli nei servizi pubblici territoriali rivolti all’utenza straniera (Comuni, Prefetture, Questure, Aziende sanitarie e Azienda ospedaliera) e del terzo settore impegnato nella prima e seconda accoglienza (Cas - Centri di accoglienza straordinaria e Sai - Sistema di accoglienza e integrazione)