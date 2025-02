Ilgiorno.it - Sos da Milano a Bormio: "Opere costose e dannose. Ecco il dono dell’evento"

Il "mancato recupero di palazzetti dello sport, impianti o piste in disuso per costruirne di nuovi"; la realizzazione "di infrastrutture ad alto impatto ambientale in ecosistemi sempre più fragili a causa del cambiamento climatico"; la messa in circolo, "per fini turistici e sportivi", di un volume di soldi spesso sconosciuto "quando si tratta di finanziare servizi primari per i residenti". Detto altrimenti, detto in sintesi: la prosecuzione della "logica del grande evento come acceleratore dio infrastrutture" figlie di un modello di sviluppo sempre meno sostenibile. Questo l’approccio seguito dalle istituzioni organizzatrici delle Olimpiadi Invernali del 2026 (Governo, Regioni Lombardia e Veneto, Comuni die Cortina, Comitato Olimpico Internazionale) secondo l’associazione APE, gli enti, i collettivi e le reti che si riconoscono nel CIO – acronimo che in questo caso sta per Comitato Insostenibili Olimpiadi – ma anche secondo alcune comunità valtellinesi.