Feedpress.me - Sorveglianza speciale per "Ostacoloman", l'uomo-albero incubo di Roma Balduina

Leggi su Feedpress.me

Era noto alle cronache come «» o «» . Vestito di stracci e fogliame, o addirittura nudo, il 47enne ucraino si aggirava per la, a, e terrorizzava i cittadini aggredendoli nelle ore serali e notturne , a tal punto che gli abitanti del quartiere erano stati costretti a modificare le proprie abitudini di vita pur di non incontrarlo. Da oggi, l’è sorvegliato.