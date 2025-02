Agi.it - Sorveglianza speciale a 'Ostacoloman', l'incubo di Roma Nord

AGI - Era noto alle cronache come "" o "uomo albero". Vestito di stracci e fogliame, o addirittura nudo, il 47enne ucraino si aggirava per la Balduina, quartieredi, e terrorizzava i cittadini aggredendoli nelle ore serali e notturne, a tal punto che gli abitanti del quartiere erano stati costretti a modificare le proprie abitudini di vita pur di non incontrarlo. Da oggi, l'uomo è sorvegliatoe non potrà più soggiornare nel comune capitolino, In caso di violazione del divieto, potrà scattare l'arresto anche fuori flagranza. Lo ha disposto il tribunale dicon un decreto emesso su proposta del Questore di. Già condannato più volte negli anni per i reati di lesioni personali, porto d'armi, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, nonché destinatario di avviso orale e di più Daspo urbani, l'uomo "albero" ha continuato tuttavia a dare riprova della sua indole violenta e di un'evidente inclinazione a non rispettare le regole e le prescrizioni imposte.