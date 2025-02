Oasport.it - Sorteggio WTA 1000: il cammino di Jasmine Paolini, tabellone a grandi firme

Il torneo WTAdi Doha andrà in scena sul cemento della capitale del Qatar dal 9 al 15 febbraio.punta a essere grande protagonista in Medio Oriente, dove si presenterà da numero 4 del mondo. La finalista di Wimbledon e Roland Garros è finita nella parte bassa delprincipale ed esordirà direttamente al secondo turno contro la vincente del confronto tra la cinese Yue Yuan e la francese Caroline Garcia.La toscana partirà con i favori del pronostico ma non dovrà sottovalutare l’avversaria per meritarsi l’incrocio con una tra la russa Liudmila Samsonova (in un momento di difficoltà), la neozelandese Lulu Sun (attualmente non al top), la lettone Jelena Ostapenko e una qualificata. L’azzurra potrebbe mettere nel mirino il quarto di finale contro la cinese Qinwen Zheng, numero 7 del seeding e avversaria difficile da battere.