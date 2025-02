Dilei.it - Sorelle nemiche: quando è necessario ritrovarsi e come fare

Leggi su Dilei.it

Alessia ha 28 anni e da un anno non ha più nessun contatto con la sorella Chiara, che ha due anni più di lei. Tra loro ci sono sempre state rivalità e aggressività, critiche e ripicche, e alla fine hanno chiuso la comunicazione tra loro. I motivi? Forse non si piacciono e basta, forse ci sono gelosie pregresse e malintesi mai chiariti. Ora però che il padre si è ammalato gravemente e loro se ne devono prendere cura, non possono continuare a ignorarsi.Conflitto trasi risolve“Ti voglio benea una sorella”, ci si dice tra amiche,sentiamo che il legame reciproco è forte e fidato. Ma in realtà, la relazione tranon è sempre così empatica e affettuosa.I possibili motiviNella storia di duepossono emergere sentimenti di “ingiustizia” percepita in seguito a differenze di trattamento da parte dei genitori, o ruoli imposti dalla dinamica familiare.