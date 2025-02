Sport.quotidiano.net - Solo dodici reti subite. La Samb ha la miglior difesa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Conlasi conferma sempre comedel campionato. Di queste, dieci sono state incassate da Tommaso Orsini. Il classe 2006 in questi mesi, sotto la cura di Giancarlo Beni, è cresciuto in modo esponenziale. Non era facile per un ragazzo di 18 anni, dopo una prima esperienza a Tolentino in Eccellenza, debuttare e poi mantenere alto il rendimento in una piazza difficile, soprattutto per i portieri, come San Benedetto del Tronto. Dopo una partenza un po’ titubante Orsini ha preso coraggio, denotando oltre a qualità fisiche e tecniche anche una maturità ed una freddezza che vanno al di là della giovane età. Venti presenze con ben tredici "clean sheet", la dicono lunga sul valore delle prestazioni del giovane estremo difensore della. Certo, può contare su una coppia di centrali come Pezzola e Gennari, su Zini, su due esterni under affidabili come Zoboletti, Orfano e Chiatante, ma quando è chiamato in causa è sempre stato autore di interventi risolutori.