Imolaoggi.it - Soldi per scavalcare le liste di attesa, medico in manette

Avrebbe usato l’ospedale di Molfetta (Bari) come se fosse il suo studio privato Il sistema sanitario pubblico diventato privatistico perche’ anche chi era esente dal pagamento di una prestazione, pagava per velocizzarne i tempi. E’ quanto avrebbe fatto un dirigentearrestato dai carabinieri del Nucleo anti sofisticazione (Nas) per corruzione, concussione, peculato e truffa.