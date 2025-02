Ilrestodelcarlino.it - Soldi e cellulare in cambio di foto di lei nuda

nuovo indidelle sue parti intime che una minorenne gli avrebbe spedito con whatsapp. Le avrebbe chieste e ottenute un 40enne, amico stretto della famiglia della ragazzina, una 13enne che vedeva e incontrava quasi tutti i giorni. Ci sono almeno sette scatti e vari messaggi scritti che avrebbero inchiodato l’uomo, di origine marocchina, rinviato a giudizio per violenza sessuale su minore e pornografia minorile. Affronterà il processo il prossimo 2 luglio, davanti al collegio penale. L’imputato è difeso dall’avvocato Andrea Alessandrini. La minorenne, sua connazionale, è parte civile con l’avvocato Giuseppe Muzi. Dietro le accuse pesantissime ci sarebbe anche una storia di matrimonio combinato tra le due famiglie, che risiedono da anni a Senigallia, e che avrebbero portato l’accusato a giustificarsi per essersi comportarsi in quella maniera.