Bollicinevip.com - Sofia Morana una giovane fotomodella determinata e ambiziosa

Leggi su Bollicinevip.com

una, 20 anni, vive a Caluso, un piccolo comune in Piemonte. Alta 170 cm, con occhi e capelli castani,è una.Parla italiano e inglese, e nel tempo libero si dedica a curare la sua immagine e a coltivare sogni nel mondo dello spettacolo, spaziando dalla moda alla recitazione.cosa fai attualmente a Caluso? «Al momento sono a casa, ma ho avuto diverse esperienze lavorative. Ho fatto la cameriera, ho lavorato per Amazon e in un supermercato, occupandomi del reparto ortofrutta, della cassa e della gestione del carico e scarico merci. Insomma, in un anno ho ricoperto diverse mansioni.