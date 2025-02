Oasport.it - Sofia Goggia travolta dai dubbi: “Non sono riuscita ad eccellere in nessuna delle prove”

non ha completato la terza ed ultima prova cronometrata della discesa libera femminile dei Mondiali 2025 di sci alpino, preludio alla gara che si svolgerà domani alle ore 11.30: l’azzurra è atterrata male su un salto all’altezza del penultimo intermedio ed è scivolata.La bergamasca ha analizzato nell’insieme le impressionitrecronometrate al sito federale: “E’ una discesa in cui nonmaiadinprova, oggi farò un’ulteriore analisi e domani metterò in pista tutto, senza troppe pressioni“.L’azzurra quest’oggi, dopo il salto atterrato male, si è lasciata scivolare sul tracciato, riuscendo poi a giungere al traguardo senza conseguenze: “Ho rischiato su quel salto, non ho saltato bene, e per fortuna non è successo nulla; probabilmente non avevo gli sci sufficientemente piatti“.