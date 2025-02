Thesocialpost.it - Sofia Goggia, caduta a 120 km/h nella prova di discesa ai Mondiali di Saalbach: cosa si è fatta e come sta

L’ultimadilibera si è conclusa con un momento di tensione per. La sciatrice bergamasca èdopo un saltoparte finale del tracciato, sollevando una nuvola di neve e subendo un colpo al fianco nell’atterraggio. Nonostante l’impatto,si è rialzata subito e ha completato la, ma l’episodio ha comunque destato preoccupazione. Questo ultimo allenamento ufficiale doveva servire a perfezionare i dettagli su una pista che non le è mai stata particolarmente congeniale.L’incidente è avvenuto sull’ultimo salto, dovesi è scomposta in fase di atterraggio. Giàparte alta del tracciato aveva commesso alcune imprecisioni tecniche. «Sto bene – ha detto al parterre – ma non è bello cadere a 120 km/h».ha poi spiegato nel dettaglio la dinamica della: «Sono atterrata e sono riuscita a girarmi sul fianco.