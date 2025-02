Oasport.it - Sofia Goggia cade nella prova di discesa ai Mondiali: cosa si è fatta e come sta

non ha completato la terzacronometrata diai Campionatidi sci alpino 2025, in corso di svolgimento sulle nevi di Saalbach (in Austria). La fuoriclasse azzurra, all’indomani del beffardo quinto posto in supergigante, si è resa protagonista di una caduta nell’ultimo training ufficiale sulla pista ‘Ulli Maier’ alla vigila dellalibera iridata.Un incidente di percorso fortunatamente senza particolari conseguenze a livello fisico per la Campionessa Olimpica di Pyeonghang 2018, che è scivolata per qualche decina di metri (senza impattare con le reti di protezione) dopo un atterraggio problematico a causa di uno sbilanciamento in volo nell’ultimo salto del tracciato salisburghese.La 32enne bergamasca si è poi subito rialzata, alzando il pollice per rassicurare tutti sulle sue condizioni e raggiungendo lentamente il traguardo sui suoi sci.