Amica.it - Smetteremo davvero di indossare il fondotinta?

Leggi su Amica.it

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un progressivo abbandono della bellezza alla Kardashian. Questo significa addio a visi eccessivamente artefatti, che non riguarda solo i trattamenti estetici, ma anche il make-up. Se da un lato la nuova tendenza vede influencer e celeb sciogliere i filler del passato, allo stesso modo si consolida quel trend del no make-up make-up che diventa sempre più minimale. Il risultato è una no foundation skin, ossia una pelle priva di orpelli e prodotti che la appesantiscono e che la rendono artificiale e artificiosa. Senza giungere agli eccessi di una vita make-up free come ha fatto Pamela Anderson, quella del trucco senzaè una tendenza che già ha avuto successo tra numerose it girl come Zoë Kravitz, Lily Rose Depp e HoYeon, tanto per citarne qualcuna.