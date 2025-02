Ilrestodelcarlino.it - "Smaschero il maschilismo grazie a Buzzati"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’ossessione per una donna, scambiata per amore, è dipinta perfettamente nel ritratto di un rapporto malato, che Dinoracconta nel suo romanzo, pubblicato nel 1963, "Un Amore". Da questo libro è tratto lo spettacolo che questa sera, alle 21, va in scena al Teatro San Prospero. Protagonista del monologo "Un Amore", diretto da Alessandra Pizzi, è Paolo Briguglia. Com’è nato questo lavoro teatrale basato su un’opera letteraria, ingiustamente considerata minore, di? "Qualche tempo fa Alessandra Pizzi mi ha coinvolto in un suo progetto, per un ciclo di serate estive. L’idea fu appunto quella di proporre al pubblico la lettura di brani di questo romanzo, che in realtà viene ormai considerato un’opera culto. Una storia ambientata negli anni ’60, quindi contemporanea all’autore, che racconta di un uomo maturo, un architetto, che fatica ad allacciare rapporti con le donne e s’innamora di una giovanissima prostituta, minorenne.