Slittino Mondiali 2025 | Fischnaller Hofer settimi nel singolo misto vince la Germania

Si è aperto il 53° campionato mondiale disul budello di Whistler, in Canada. E per l’Italia si è aperto con un quinto posto nell’inedita staffetta mista dei doppi e una settima posizione nella staffetta mista dei singoli. Venerdì si ripartirà alle 23:00 con la prima manche del doppio maschile. A seguire, il doppio femminile. Nella notte tra venerdì e sabato (ore 02:20) spicca anche ilfemminile.Settimo posto per Dominikcon Verenae nono posto per Leon Felderer con Sandra Robatscher nella staffetta mista dei singoli vinta dallagrazie alla prova di Max Langenhan e Julia Taubitz che con il tempo di 1’22?354 hanno preceduto di 95 millesimi di secondo Stati Uniti 1 di Jonathan Gustafson ed Emily Sweeney con Austria 2 (David Gleirscher/Madeleine Egle) terza a +0,324.