Ilrestodelcarlino.it - Skipass, spunta una fiera simile a Milano. A Modena evento ‘diffuso’ ad ottobre

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ha fallito per un soffio il traguardo dei 30 anni finendo così nell’oblio. Per, e il suo quartiere fieristico, la manifestazioneha rappresentato per decenni un vanto e un appuntamento unico nel suo genere, punto di riferimento per il mondo delle attività economiche che ruotano attorno agli sport invernali, dai comprensori turistici alle aziende produttrici di materiali, fino ovviamente agli sportivi stessi. La parola ‘fine’ messa un anno fa da BolognaFiere (proprietaria diFiere) generò amarezza e delusione. Ma adesso qualcun altro sembra credere nuovamente in quel tipo di kermesse, anche se (purtroppo) lontano da. È di questi giorni, infatti, l’annuncio di un grandeche si terrà arichiamando le stesse premesse e lo stesso spirito del celebre‘made in’.