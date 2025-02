Oasport.it - Skeleton: Janine Flock si prende tutto a Lillehammer. Tappa, Coppa del Mondo ed Europei

in festa a. Ultimaper ladeldifemminile, valida anche per assegnare il titolo europeo: l’austriaca fa en plein lasciando le briciole alle avversarie.Successo di, titolo continentale e sfera di cristallo per la classe 1989: gara praticamente perfetta sul budello norvegese, chiusa con il crono di 1’44”13, frutto di due run speculari (nella prima è arrivato anche il record della pista).Seconda posizione per l’americana Mystique Ro, staccata di 46 centesimi, terza e argento continentale la britannica Amelia Coltman, ad 85 centesimi. Quarta posizione (bronzo europeo) per la neerlandese Kimberley Bos.In casa Italia la migliore è Valentina Margaglio che conclude una stagione non eccezionale con una sedicesima piazza. Diciottesima Alessandra Fumagalli, venticinquesima Alessia Crippa.