Lanazione.it - Sipario sulla Navico. La proprietà ha rifiutato ogni possibile trattativa: "Mai visto niente così"

Leggi su Lanazione.it

Peggio dinon poteva andare. Dopo due ore e mezzo di confronto al tavolo dell’Unità di Crisi regionale, nessun passo indietro per scongiurare il licenziamento collettivo dei 27 dipendenti dellaRbu Italia Srl. Sono stati solo "no" quelli pronunciati dall’ad di Brunsvvick Corporation, fondo di investimento proprietario dell’azienda di Montagnana, stabilimento che - a questo punto è ufficiale - chiuderà per spostare la produzione in Messico. No al ritiro della procedura di licenziamento, no alla concessione di ulteriore tempo, prezioso per tentare la strada della reindustrializzazione. Da oggi parte il conto alla rovescia, 60 giorni e, se non sarà intercettato un potenziale acquirente pronto a rilevare sito e dipendenti, i 27 lavoratori perderanno il posto. Una riunione surreale, quella di ieri, finita molto male con una chiusura totale da parte della, multinazionale svedese leader mondiale nella tecnologia marina rappresentata dall’ad Ton De Winter, accompagnato al tavolo da un pool di avvocati per unache non è neppure cominciata.