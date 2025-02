Lettera43.it - Sinner, il presidente della Wada sul caso Clostebol: «Lui è responsabile per i suoi collaboratori»

Leggi su Lettera43.it

Ildell’Agenzia mondiale antidoping Witold Banka, ha affrontato i casi di doping che hanno coinvolto i tennisti Jannike Iga Swiatek, spiegando le diverse decisioni prese. Per il numero uno al mondo, laha presentato un ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport contro l’assoluzione ricevuta dall’italiano dall’International Tennis Integrity Agency. Al contrario, l’Agenzia ha accettato la mini squalifica di un mese inflitta a Swiatek per la presenza di Trimetazidina, attribuita a una contaminazione involontaria di melatonina, un farmaco assunto per il jet lag. «Si tratta di due casi completamente diversi che non possono essere confrontati», ha dichiarato Banka al sito polacco Rz. «Sia le sostanze (e Trimetazidina) sia le circostanze non sono paragonabili. La procedura da parteè stata la stessa di qualsiasi altrodisciplinare».