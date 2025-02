Sinner e il caso clostebol il numero uno della Wada rilancia l’accusa di doping | È responsabile delle azioni del suo staff

Leggi su Open.online

«Un atleta professionista èanchedel suo: questa è la quintessenza dell’anti». Con queste parole Witold Banka,uno polacco dell’Agenzia mondiale anti), ha spiegato la decisione di fare ricorso contro l’assoluzione di Janniknelle pagine del quotidiano Rzeczpospolitej. Il riferimento è ovviamente al famigerato, lo steroide anabolizzante che è stato trovato in due test effettuati aluno Atp lo scorso marzo durante e dopo il torneo di Indian Wells. «Non crediamo cheabbia assunto deliberatamente sostanze dopanti, ma richiamiamo l’attenzione sulla responsabilità dell’atleta per ledei suoi collaboratori», ha ribadito Banka. Il processo del tribunale sportivo, il Tas, sarà il 16 e il 17 aprile mentre per la sentenza definitiva bisognerà attendere metà maggio, dopo gli Internazionali di Roma.