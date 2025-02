Ilveggente.it - Sinner come non lo avete mai visto: colpo di scena inaspettato

, questa sì che è una sorpresa: chi lo avrebbe mai detto?Sono lontani i tempi in cui Janniksnobbava i social network in quanto potenziale fonte di distrazione dal tennis. Il campione azzurro è adesso molto più presente, online, di quanto non lo fosse in passato. Ma non perché abbia deciso di dedicare del tempo ad essi, bensì perché ha assunto qualcuno che se ne occupasse al posto suo.non lomaidi(AnsaFoto) – Ilveggente.itLa scelta è ricaduta su Alex Meliss, altoatesinoil numero 1 del mondo, content creator e social media manager che si è messo in testa di rendere il suo datore di lavoro più famoso di Carlos Alcaraz. In particolar modo su X, ma non solo, tanto è vero che una delle sue prime mosse è stata quella di inaugurare un canale YouTube.