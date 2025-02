Simone Cristicchi vince il “Premio Lunezia per Sanremo 2025”

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 7 feb. (askanews) –il “per” per il valore emozionale di “Quando sarai piccola” (Dueffel Music / ADA Music Italy), brano in gara al 75° Festival di. «Nell’impegno di una sola scelta indichiamo l’opera di– afferma Stefano De Martino, Patron della rassegna battezzata 30 anni fa da Fernanda Pivano e Fabrizio De André – un argomento umanitario e familiare a cui non aveva pensato mai nessuno per una canzone, un’elaborazione emozionante tra passato e presente del sentimento figlio-madre. Commozione annunciata con le atmosfere musicali di». A queste parole fa seguito la motivazione del critico musicale Dario Salvatori, membro Commissione del«Una mamma che torna bambina. La vita ribalta i ruoli e le grandi trasformazioni sono terapeutiche e vivificanti.