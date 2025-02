Ilgiorno.it - Silvia Sardone, la denuncia: “Insulti e minacce di morte in un video dei maranza girato in via Padova”

Milano, 7 febbraio 2025 –nel mirino dei. L’europarlamentare e consigliere comunale a Milano per la Lega ha ricevutodivia social. “‘Fan***o la’, è il messaggio tra gesti di sgozzamento e inni alla violenza che una baby gang diha voluto recapitarmi in untrap che sta girando in rete in questi giorni”,l'onorevole, già sotto scorta, in una nota. E sottolinea: “Evidentemente questi giovani non sopportano le mie battaglie in queste zone degradate, contro l'islamizzazione in Italia e il mio pensiero sulle gang di delinquenti. Mi hanno dedicato una canzone-minaccia per intimidirmi, registrata nella multietnica Via, dove la criminalità legata a questi personaggi è alle stelle e lo hanno fatto proprio a seguito di miei recentididi spaccio e delinquenza.