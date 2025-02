Biccy.it - Signorini svela quando finisce il Grande Fratello

Leggi su Biccy.it

Lunedì scorso durante la ventottesima puntata delAlfonsoha dichiarato che questa edizione è arrivata al giro di boa e alcuni gieffini ci sono spaventati. Qualcuno durante la settimana ha addirittura ipotizzato una durata anomala del programma: “Magari che ne sai,a maggio o giugno prima dell’estate e della chiusura degli altri programmi. Ha detto che abbiamo superato la metà e quindi non può finire presto. Poi entreranno anche altri concorrenti e quindi durerà più degli altri“. Spoiler: no.rivelafinirà questa edizione del.Ieri sera subito dopo averto chi sono i gieffini finiti in nomination, Alfonsoha tranquillizzato i concorrenti ed ha dichiarato che – proprio come un anno fa – anche questa volta ilchiuderà i battenti a fine marzo: “Anche questo come vedete è un televoto molto duro, ma sapete, ormai siamo al giro di boa e sarà sempre così ogni settimana.