Ilfattoquotidiano.it - “Siete la feccia della società, sei un deficiente”, “Perché offende?”: Valerio Staffelli prova a consegnare il Tapiro ad Angelica Montini ma la sorella di lei s’infuria

è la donna che, stando alle dichiarazioni di Fabrizio Corona e agli audio da lui fatti ascoltare durante una puntata del suo programma Falsissimo.it, è stata l’amante di Fedez per l’intera durata del di lui matrimonio con Chiara Ferragni. Eè stata raggiunta daper la consegna deld’Oro che però non è andata a buon fine. Con il solito “Siora”, l’instancabile inviato di Striscia la Notizia raggiunge la donna in un bar.Lei si trova assieme allama appenainizia a parlare di Bella Stronza (la cover scelta da Fedez per Sanremo),entra nel locale e si chiude in bagno con visibile sdegno. L’inviato non si perde d’animo: “Quindi la canzone Bella Stronza, Marco Masini e Federico la canteranno per lei.in realtà lei era l’amante di Federico mentre stava Bindi, Tortino (così Corona chiama l’ex fidanzatoragazza, ndr), per quello che poi vilasciati.