Sicurezza, meno segnalazioni dal Controllo di vicinato

Aumenta, in termini di gruppi attivi, la presenza deldiin città, ma, malgrado ciò, il numero dirisulta essere in calo rispetto all’anno precedente. C’è anche questo dato - proprio perché ildicostituisce un supporto informativo importante per il corpo - nel bilancio 2024 della Polizia locale di Legnano. A fine 2024, infatti, erano attivi nel territorio cittadino ben 30 gruppi didi, di cui tre di nuova costituzione proprio nell’ultimo anno (Cimarosa - San Bernardino, Oltresempione e San Paolo). Il quadro è poi completato dalle 14 Zone commerciali. Grazie a una rete così ramificata, nel 2024 il totale dellepervenute si è comunque fermato a quota 131, registrando un calo considerevole rispetto alle 226dell’anno precedente.