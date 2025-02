Ilrestodelcarlino.it - Si fingono escort e ricattano un ragazzo per 200 euro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Montecosaro, 7 febbraio 2025 – Siminacciando un 28enne di ritorsioni per 200. I carabinieri della stazione di Montecosaro, al termine dell’attività investigativa avviata a seguito della denuncia sporta da un 28enne del posto, hanno denunciato all’autorità giudiziaria una 27enne e un 29enne, già noti alle forze dell’ordine, per estorsione continuata in concorso. Modalità dell'estorsione scoperta Dai fatti è emerso che i due indagati, entrambi residenti e domiciliati a Civitanova, fingendosihanno contattato ripetutamente il, minacciandolo di ritorsioni se non avesse consegnato loro 200. Cosa che tra l’altro il malcapitato ha fatto. Indagine e denuncia all'autorità giudiziaria Le scrupolose indagini svolte dai militari mediante l’analisi dei flussi bancari e dei tabulati telefonici e dalla messaggistica WhatsApp hanno permesso di giungere all’identificazione dei due responsabili che sono stati denunciati all’autorità giudiziaria maceratese.