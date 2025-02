Ilgiorno.it - Si fingono carabinieri al telefono, anziani truffati

Leggi su Ilgiorno.it

Dopo l’ondata di furti in abitazione, tornano le truffe telefoniche con una nuova modalità. Nei casi più recenti i malviventi si sono spacciati perche invitano chi risponde a recarsi in caserma. Per quale motivo? "Non possiamo anticipare nulla". In questo modo, l’abitazione viene lasciata incustodita almeno per il tempo necessario a “ripulirla“. Nei giorni scorsi sia il sindaco di Chiavenna Luca Della Bitta sia quello di Piuro Omar Iacomella, a mezzo social, si sono raccomandati con i propri concittadini, mettendoli in guardia e invitandoli a segnalare eventuali chiamate sospette di questo tipo. I truffatori in genere si rivolgono alle persone più fragili ed è proprio questa la fascia di popolazione, spessoche vivono soli, ai quali bisogna ribadire di non cedere alla preoccupazione di una convocazione in caserma o al panico di fronte alla notizia di un incidente capitato a un loro caro.