Si fa consegnare l'oro da due clienti per purificarlo e togliere il malocchio, ma poi le deruba. A processo "fattucchiera" pontina

La Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione per una cartomante di Sezze, ritenuta colpevole di furto aggravato ai danni di due donne che si erano rivolte a lei nel 2018 per eliminare il.Il raggiro ai danni delle vittimeL’episodio risale ai mesi di maggio e luglio del 2018, quando la cartomante, una donna di 50 anni, fu contattata da due donne alla ricerca di aiuto spirituale. Le vittime, convinte di essere sotto l’influsso di una fattura, si sono affidate alla presunta esperta di arti occulte nella speranza di allontanare la sfortuna.Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai Carabinieri, la donna aveva ideato uno schema ben preciso: convinceva le vittime che per purificarsi era necessario lavareposseduto in casa.