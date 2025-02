Si è visto chiaramente e nessuno ha fatto niente Grande Fratello Shaila smascherata

Leggi su Caffeinamagazine.it

Gatta, ancora lei. Anche durante la 29esima puntata del, quella andata in onda giovedì 6 febbraio in cui Eva Grimaldi ha dovuto definitivamente abbandonare la casa, è stata protagonista. Intanto per un forte scontro con Federico, che l’ha toccata su un punto debole, Lorenzo. “è cambiata tanto in questo percorso. Lei è molto succube del suo carattere, dei suoi comportamenti. Lei si dimostra per quello che non è per dargli il contentino. Non pensa con la propria testa, ha paura di essere giudicata da lui”, ha detto.Parole che alla ex velina di Striscia la notizia non sono andate giù e così, finita la clip, è scattata in piedi per rispondere a tono: “Grazie per aver sminuito la mia intelligenza e la mia personalità. Non mi faccio mettere i piedi in testa. Il tuo non è un consiglio ma un giudizio.